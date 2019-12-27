1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış

İBB temsilcisi, ÇED raporu toplantısında uygun görüş verdi vermedi tartışmasında, bugün tehlikeli bir gelişme yaşandı. İBB'ye yakın bir internet sitesinde yayınlanan ve İBB tarafından sızdırıldığı düşünülen kayıtlara göre, Çevre Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplantıda, İBB görevlileri gizlice ses kaydı alınmış.
 27 Aralık 2019 09:53
Yazdır
İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış

Kanal İstanbul tartışması, bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin olarak son yaşanan tartışmalardan birisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplantıda, İBB temsilcisinin herhangi bir şerh düşmediği iddiasıydı.

Bugün çok ilginç ve ilginç olduğu kadar hukuki olarak sorunlu bir gelişme yaşandı. Odatv adlı internet sitesi, toplantıya katılan İBB Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün ses kaydını yayınladı.

Bu gelişme, İBB adına toplantıya katılanların, gizlice ses kaydı aldığını göstermektedir.

Türkiye, FETÖ'cülerin tasfiye edilmesi sonrasında, uzun bir süredir gizli ses kayıtları ile karşılaşmıyordu.

Sadece Gürkan Akgün'ün ses kaydı olduğu için, İBB tarafından kayıt altına alındığı ve sızdırıldığı düşünülen bu uygulama, İBB bürokratları ile yapılacak tüm toplantların artık sorunlu geçeceğini göstermektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
27 Aralık 2019 10:15		 Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
27 Aralık 2019 09:21
Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
27 Aralık 2019 07:31		 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
27 Aralık 2019 03:54
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:52		 Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği
27 Aralık 2019 03:51
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:50		 Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:48
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:47		 27 Aralık 2019 tarihli rektör atama kararı yayımlandı
27 Aralık 2019 03:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu10:13 - Elazığ ve Malatya'da 5.1 şiddetinde deprem10:02 - Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak10:00 - Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?10:00 - Borsa, güne yükselişle başladı09:59 - Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor09:59 - Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu09:57 - 2020 yılına ait işsizlik maaşı belli oldu09:55 - ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti09:53 - Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
09:53 - İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış09:49 - Polisi görünce yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı09:47 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak09:45 - Adaylar, savcılığı değil hakimliği tercih etti09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:28 - İşyeri sahibinden iki kardeşe işkence09:22 - İmar rantını bitirecek düzenleme Meclis'e geliyor09:21 - Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Tüketicilere düşük fiyattan doğal gaz sağlanacak
7'si görevde öğretmen toplam 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğu belge CHP'li vekile gönderilmiş
Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
Bir kültür mirası Elazığ
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin de var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
Kurt kuzuya ot toplamaz 2
kendini ifade edemediğini hissetmek 6
ohal komisyonu 1
hipoglisemi 2
ters tavırlı devlet memuru 1
Umut 1
faizlerin düşmesi 1
ikea'dan çıkamamak 2
yüzüklerin efendisi replik 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müd. 60 Psikolog Alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam