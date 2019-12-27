İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış

Kanal İstanbul tartışması, bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin olarak son yaşanan tartışmalardan birisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplantıda, İBB temsilcisinin herhangi bir şerh düşmediği iddiasıydı.

Bugün çok ilginç ve ilginç olduğu kadar hukuki olarak sorunlu bir gelişme yaşandı. Odatv adlı internet sitesi, toplantıya katılan İBB Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün ses kaydını yayınladı.

Bu gelişme, İBB adına toplantıya katılanların, gizlice ses kaydı aldığını göstermektedir.

Türkiye, FETÖ'cülerin tasfiye edilmesi sonrasında, uzun bir süredir gizli ses kayıtları ile karşılaşmıyordu.

Sadece Gürkan Akgün'ün ses kaydı olduğu için, İBB tarafından kayıt altına alındığı ve sızdırıldığı düşünülen bu uygulama, İBB bürokratları ile yapılacak tüm toplantların artık sorunlu geçeceğini göstermektedir.