Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman, çukur gibi fenomen dizilerin yeni bölümleri yılbaşı haftasında yayımlanmayacak
|27 Aralık 2019 10:02
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman gibi fenomen dizilerin yeni bölümleri yılbaşı haftasında yayımlanmayacak.
Ekranların herkes tarafından sevilen, ilgiyle izlenen dizileri Çukur, Kuruluş Osman, Mucize Doktor ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizi, yeni bölümleri yılbaşında haftasında yayınlanmayacak.
31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.
Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.
Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.
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