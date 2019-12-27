Elazığ ve Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem
|27 Aralık 2019 10:13
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Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 10:03'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gaziantep'in 201 km kuzeydoğusunda, Elazığ ve Malatya'da da hissedilen depremin büyüklüğü hakkında 5.1 olduğu CSEM deprem bilgilendirme merkezi tarafından bildirildi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.
İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.
Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.
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