Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
CNN Türk'te filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
|27 Aralık 2019 10:15
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CNN Türk'te, kamuoyunda büyük tepki çeken termik santrallere filtre takmadan 2.5 yıl daha üretim izni verilmesine dair skandal bir haber yayınlanmıştı.
Haberi sunan Beste Uyanık, termik santral bacalarına filtre takmanın maliyetini anlatmıştı. Habere göre bacalara filtre takılmaya zorlanırsa, maliyetinden dolayı santraller kapanacak dolayısıyla, evler ışıksız kalacak, metrolar sefer düzenleyemeyecek, makineler çalışmayacaktı.
Haberin ardından bir süredir izne çıkartılan Uyanık'ın CNN Türk'ten kovulduğu öğrenildi. Söz konusu haberi kendisinin hazırladığı belirtilen Uyanık'ın, bugün kanal ile olan ilişiği kesildi.
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