Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.
|27 Aralık 2019 10:30
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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