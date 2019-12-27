MEB, alan değişikliği tercih başvurularını uzattı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği için tercih başvurularını uzattı
|27 Aralık 2019 10:30
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