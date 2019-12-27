Şikayet sonrasında, cezaevi yöneticilerine para cezası

Hatay'da cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.B. ayrımcılığa uğradığınını bildirerek cezaevi idaresini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) şikayet etti.

Hükümlü C.B. kendisinin nüfusunun kayıtlı olduğu ilçe ile alakalı, cezaevi birinci müdürü ile ikinci müdürün daha önce o ilçeden olan bir hükümlü ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle, kendisi dahil o ilçeden olan tüm hükümlülere keyfi uygulamalar yaptıklarını, baskı kurduklarından bahisle TİHEK'e şikayet etti.

Hükümlünün şikayeti sonrası cezaevi idaresi, hükümlü hakkında görevli memurlara yalan ve iftira attığını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

TİHEK yapmış olduği inceleme sonucunda hükümlünün ilk başvurusun reddetti. Ancak C.B'nin TİHEK'e şikayeti sonrası hakkında işlem başlatılmasını C.B'ye eşit muamele uygulanmadığı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini gerkeçe göstererek birinci müdür ve ikinci müdüre toplam 2500 TL idari para cezası kesildi.