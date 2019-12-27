Elazığ'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle okullar tatil edildi
|27 Aralık 2019 10:59
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Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.
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