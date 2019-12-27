Gram altın 288 lira seviyelerinde
|27 Aralık 2019 11:14
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın, dün dolar kurunun yatay seyretmesine rağmen altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 288,3 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 287,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.
Analistler, altının ons fiyatının 1.490 doları aşmasının ardından ivme kazanan yükselişinin, yıl sonu işlemleri ile devam ettiğini belirterek, 1.515 dolar seviyesindeki önemli direncin test edildiğini söyledi.
Altının ons bugün 1.514 doları görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.508 dolardan işlem görüyor.
Bugün, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.515 dolar, gram altında ise 290 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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