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Trabzon'da muhtarı öldüren kişi yakalandı
Trabzon'da muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
|27 Aralık 2019 11:17
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Trabzon'da muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 22 Aralık'ta Araklı ilçesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı Beyler Bal'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan O.B, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Araklı ilçesine bağlı Halilli köyünde kullanılmayan bir evde, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile ele geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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