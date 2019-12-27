1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BTK: Wikipedia için gerekçeli kararı bekliyoruz

Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor
 27 Aralık 2019 11:19
Yazdır
BTK: Wikipedia için gerekçeli kararı bekliyoruz

Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor

Bilişim Teknolojileri Kurumu, Anayasa Mahkemesinin wikipedia kararı sonrası siteye erişimi açacağı belirtildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Wikipedia kurucusu'ndan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
26 Aralık 2019 23:04		 Dijital mirasınız kimlere kalacak?
24 Aralık 2019 07:16
Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2019 21:05		 Sosyal medya insanları daha çok strese sokuyor
22 Aralık 2019 15:51
2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu
19 Aralık 2019 19:23		 'Google' ile ilgili ilk resmi açıklama
19 Aralık 2019 11:54
Google servislerindeki sorun çözüldü
19 Aralık 2019 11:08		 Verbis'e kayıt olmak için son günler
18 Aralık 2019 16:46
İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın
18 Aralık 2019 11:55		 WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!
17 Aralık 2019 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - 'Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'12:14 - Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Mansur Yavaş hakkındaki 'mükerrer tahsilat' davasına devam edildi12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:08 - Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi12:07 - FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis12:06 - Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi12:03 - Halk otobüsünden düşen kadın öldü12:02 - Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı
12:01 - Menderes Türel'in ihbarı, polisi harekete geçirdi11:47 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak11:46 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı11:44 - Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı11:39 - MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi11:32 - FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı11:31 - Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı11:31 - Tunceli'de eğitime kar engeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
var saymak 3
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 4
tuzla buz olmak 3
Umut 1
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
vladimir stimac 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
ezan sesi 1
istanbul kanalı 2
mehmet pişkin 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam