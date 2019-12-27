Sözcü gazetesi davasında 8 sanık ceza aldı
Sözcü gazetesi davasında karar
|27 Aralık 2019 11:23
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Sözcü gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti.
"Sözcü gazetesi" davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı..
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