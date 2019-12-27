'Sosyolog berber'in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu

Muğla'da, müşterileriyle daha iyi iletişim kurmak amacıyla ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamladıktan sonra sosyoloji bölümünden lisans diplomasını alan berber Aytaç Yurttaş'ın okuma azmi, üniversite öğrencilerince final ödevi için kısa film haline getirildi.

Ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamlamasının ardından sosyoloji bölümünden de lisans diploması alan 25 yıllık berber Yurttaş, okuma azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

Çevresinde "sosyolog berber" olarak bilinen 37 yaşındaki Aytaç Yurttaş'ın okuma azmi, "Sosyolog berber çevresine okuma sevgisi aşılıyor" başlığıyla gazete ve televizyonlarda geniş yer buldu.

Tüm kesimin takdirini kazanan Yurttaş'ın azmi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğretmenleri ve öğrencilerinin de dikkatini çekti.

4 üniversite öğrencisi, Yurttaş'ın okuma azmini final ödevi olarak belirledi. "Sosyolog Berber" adı verilen 10 dakikalık kısa film, öğrencilerin belgesel yapımı dersi final projesi olarak hazırlandı.

- Hikayesi etkiledi

Öğrencilerden Muhammet Ozan Tozanoğlu, AA muhabirine, Aytaç Yurttaş'ın hikayesinden çok etkilendiklerini söyledi.

Dersin hocasının da Yurttaş'ın hikayesini gazetelerden okuduğunu aktaran Tozanoğlu, şöyle konuştu:

"Hocamız projeyi belgesel film finalinde önerdi. O da gazeteden okumuş. Kendisi de onayladı ve projemizi çektik. Kendisiyle röportaj yaparken biz de oldukça etkilendik. Hem berberliği yapması hem de sosyoloji bölümünü açık öğretimden okuması bizi gerçekten çok etkiledi. 'Sosyolog berberi' biz de bir gün iş yerinde izledik ve müşterileriyle olan iletişimine şahit olduk. Okulunu da müşterileri için okumuş. Bizim açımızdan da oldukça etkileyici bir hikaye."

- Haber işleniş bakımından doyurucu ve abartısız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Karakaya ise konunun insan hikayesi olarak çok ilgi çekici olduğunu bildirdi.

"Kısa belgesel" veya "öğrenci belgeseli" diyebilecekleri bir proje yapmayı düşündüklerini vurgulayan Karakaya, "Her öğrencimiz farklı projeler gerçekleştirdi. Bu herhangi bir yarışma değil, belgesel yapımı dersi final projesidir. Haberin işleniş bakımından doyurucu ve abartısız olduğunu gördük." dedi.

- Hayatın her aşamasında eğitimin şart olduğuna inanıyor

Berber Aytaç Yurttaş ise ilkokulu bitirdikten sonra ailesinin yönlendirmesiyle bir berberin yanında maddi imkansızlıklar nedeniyle çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.

Hayatın her aşamasında eğitimin şart olduğuna inandığına dikkati çeken Yurttaş, okuma azmi ve çalışkanlığını kısa bir belgesel film haline dönüştüren öğrencilere teşekkür etti.

Ustalığa geçiş zamanında müşterileriyle farklı konuları daha iyi konuşabilmek ve daha bilimsel temellere oturtabilmek için sosyoloji okumaya karar verdiğini belirten Aytaç Yurttaş, çevresindekilerin de bu bölüme ilgisinin arttığını dile getirdi.