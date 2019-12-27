Yargıtaydan, milli piyango biletinin numaralarını değiştirene kötü haber
|27 Aralık 2019 11:18
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- Yargıtay 15. Ceza Dairesi, milli piyango biletinin üzerindeki numaraları başka numaralarla değiştirerek 250 lira ikramiye alan sanığa, basit dolandırıcılıktan verilen hapis cezasını bozdu.
Eskişehir'de bir kişi, otobüs terminalinde milli piyango bileti satan büfeye giderek yarım biletine 500 lira ikramiye çıktığını öne sürdü.
Büfe sahibi ise yaptığı kontrol sonucunda bilete 250 lira ikramiye çıktığını zannederek ikramiyeyi ödedi.
İkramiye ödemesinin ardından tekrar bileti kontrol eden büfe sahibi, numaraların üzerine başka numaralar yapıştırıldığını, biletin üzerinde oynama yapıldığını fark etti.
Şikayet üzerine bileti veren kişi hakkında dava açıldı. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) basit dolandırıcılığı düzenleyen 157. maddesi uyarınca hapis cezasına çarptırıldı.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
- Bozma gerekçesinden
Daire, olayda sanığın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün maddi varlıklarından sayılan milli piyango biletini kullandığına işaret ederek, eylemin TCK'nin 158. maddesinde düzenlenen, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu oluşturup oluşturmayacağının araştırılmasına karar verdi.
Bozma gerekçesinde nitelikli dolandırıcılık suçu konusundaki delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu belirtildi.
Sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması gerekirken görevsiz olan Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanarak hüküm verilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.
TCK'nin basit dolandırıcılığı düzenleyen 157. maddesi 1 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılıkla ilgili 158. maddesi ise bu suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.
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