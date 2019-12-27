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Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 artışa gidildi
 27 Aralık 2019 11:31
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Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 artışa gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 15,5 ve 22 liraya çıktı.

Elektrik sayaçlarının ayar ücreti tek fazlı sayaçlar için 12 lira, 3 fazlı sayaçlar için 15,5 lira oldu. Sayaçların parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti de tek fazlı sayaçlar için 15,5 lira, 3 fazlı sayaçlar için 18,1 lira oldu.

Gaz sayaçları ayar ve tamir ücretleri de sınıfına göre 17,3 ile 517,2 lira arasında değişecek.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Tarifede belirtilen ücretlerin üzerinde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında işlem yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
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