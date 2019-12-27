MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Almanya'da katıldığı Korganlılar Derneği hamsi festivalinde konuşma yaparken siyaset yaptığı için tepkilerin hedefinde oldu.
|27 Aralık 2019 11:39
|Yazdır
Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Almanya'da katıldığı Korganlılar Derneği hamsi festivalinde konuşma yaparken siyaset yaptığı için tepkilerin hedefinde oldu.
Almanya'ya giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt burada Korganlılar Derneği'nin hamsi festivaline katıldı.
Konuşma yapması için sahneye çağırılan Enginyurt, MHP'nin neden AK Parti'yle Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anlattı.
Ordulu olan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.
"SİYASET YAPMA"
Daha sonra sahneye gelenler MHP'li Enginyurt'a "siyaset yapıyorsun, siyaset yapma" diyerek tepki göstertdi.
Kısa süreli tartışmanın ardından MHP'li vekil sahneden indi.
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
27 Aralık 2019 10:15
|İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış
27 Aralık 2019 09:53
|Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
27 Aralık 2019 09:21
|Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
27 Aralık 2019 07:31
|İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
27 Aralık 2019 03:54
|Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:52
|Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği
27 Aralık 2019 03:51
|Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:50
|Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:48
|Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Aralık 2019 03:47