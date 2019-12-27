Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
|27 Aralık 2019 11:44
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisakı olan şüphelilere yönelik il merkezi ve Akçakale ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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