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Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu

Antalya'da çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek: (1)- "Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duydu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum"- Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan:- "Hastaya bütün önerilerimizi yaptık. Fizik tedavisi de yapılıyor. İlaç dozları ayarlandı. Kollarının hareketlenmesi için 6 ayı bekliyoruz"
 27 Aralık 2019 12:59
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Akdeniz Üniversitesinin dördüncü çift kol nakilli hastası basınla buluştu

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bir ay önce çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, elini kolunu sallaya sallaya yürümek istediğini belirtti.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Şimşek, ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Basın toplantısı odasına yürüyerek gelen Şimşek'in heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü. Sık sık yeni kollarına bakan Şimşek, Ömer ve Özlenen Özkan çiftine teşekkür ettiğini söyledi.

Ameliyata girerken çok duygulandığını, heyecanlandığını anlatan Şimşek, "Mutlu bir hayat sürdüreceğiz. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duydu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum." dedi.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın taburcu edilmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Sürecin çok güzel ilerlediğine değinen Özkan, "Hastaya bütün önerilerimizi yaptık. Fizik tedavisi de yapılıyor. İlaç dozları ayarlandı. Kollarının hareketlenmesi için 6 ayı bekliyoruz." bilgisini verdi.

Tarlada çalışırken iki kolunu silaj makinesine kaptıran Cihan Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları 2010'da nakledilmişti. Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çift kol nakli başarıyla sonuçlanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2012'de Atilla Kavdır, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli yapılmıştı.

Ayrıca aynı ekip tarafından 5 yüz nakli ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla rahim nakli gerçekleştirilmişti.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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