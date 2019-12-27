1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak

2019/7 KPSS (Sağlık Bakanlığı) tercih sonuçları bugün açıklanacak
 27 Aralık 2019 11:47
Yazdır
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak

2019/7 KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 845 personel alınacağı duyurulmuştu.

Tercihler 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

ÖSYM Başkanı Halis aygün sosyal medye hesabından yaptığı açıklama ile 2019/7 KPSS tercih sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

İşte Aygün'ün yaptığı açıklama

Kıymetli adaylarımız, 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak
27 Aralık 2019 09:47		 500 Kadın Özel Harekat Polis Adayı sonuçları bekliyor
26 Aralık 2019 18:33
Bakan bey; sözlü sınava '10 katı adayı almanın' ne anlama geldiğini biliyor mu?
26 Aralık 2019 15:17		 İlçede havuz yok, akademik ilana 'yüzme antrenörü' şartı kondu
26 Aralık 2019 14:27
Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek
26 Aralık 2019 11:51		 Spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı; artık 4/B statüsünde istihdam edilecek
26 Aralık 2019 11:05
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
26 Aralık 2019 10:00		 Mahalli İdareler yönetmeliğindeki sözlü düzenlemesi neleri kapsıyor?
25 Aralık 2019 12:55
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
25 Aralık 2019 11:11		 Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları sözleşmeli 64 personel alacak
25 Aralık 2019 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Çeyrek altın ne kadar?12:19 - 'Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'12:14 - Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Mansur Yavaş hakkındaki 'mükerrer tahsilat' davasına devam edildi12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:08 - Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi12:07 - FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis12:06 - Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi12:03 - Halk otobüsünden düşen kadın öldü
12:02 - Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı12:01 - Menderes Türel'in ihbarı, polisi harekete geçirdi11:47 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak11:46 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı11:44 - Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı11:39 - MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi11:32 - FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı11:31 - Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 3
adnan bilgen 1
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
ıspanaklı börek 4
süper bilgisayarlar 1
akla ziyan 1
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik 4
şu an çalan şarkı 10
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam