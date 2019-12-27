2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
2019/7 KPSS (Sağlık Bakanlığı) tercih sonuçları bugün açıklanacak
|27 Aralık 2019 11:47
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2019/7 KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 845 personel alınacağı duyurulmuştu.
Tercihler 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı.
ÖSYM Başkanı Halis aygün sosyal medye hesabından yaptığı açıklama ile 2019/7 KPSS tercih sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.
İşte Aygün'ün yaptığı açıklama
Kıymetli adaylarımız, 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim
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