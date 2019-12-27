Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilde 12 artçı sarsıntı meydana geldi
|27 Aralık 2019 12:08
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı meydana geldi.
Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.
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