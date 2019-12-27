1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Zırığ'ın da arasında bulunduğu 79 sanığın, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi
 27 Aralık 2019 12:06
Yazdır
Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan, aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanık hakkında, 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
27 Aralık 2019 12:10		 FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis
27 Aralık 2019 12:07
Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
27 Aralık 2019 11:44		 FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı
27 Aralık 2019 11:32
TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava
27 Aralık 2019 11:29		 Sözcü gazetesi davasında 8 sanık ceza aldı
27 Aralık 2019 11:23
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
27 Aralık 2019 08:26		 7'si görevde öğretmen toplam 13 şüpheliye FETÖ gözaltısı
27 Aralık 2019 08:15
Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğu belge CHP'li vekile gönderilmiş
27 Aralık 2019 07:15		 2'si TSK eski adli müşaviri, 21 sanık hakim karşısına çıktı
26 Aralık 2019 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Çeyrek altın ne kadar?12:19 - 'Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'12:14 - Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Mansur Yavaş hakkındaki 'mükerrer tahsilat' davasına devam edildi12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:08 - Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi12:07 - FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis12:06 - Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi12:03 - Halk otobüsünden düşen kadın öldü
12:02 - Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı12:01 - Menderes Türel'in ihbarı, polisi harekete geçirdi11:47 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak11:46 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı11:44 - Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı11:39 - MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi11:32 - FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı11:31 - Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
gelecek hikayesi yoksunluğu 5
mış gibi yapmak 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 6
ters tavırlı devlet memuru 3
şu an çalan şarkı 10
İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik 4
akla ziyan 1
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 5
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam