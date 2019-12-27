1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Aralık 2019 12:11
Yazdır
Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,94505,9460
Avro6,62006,6210
Sterlin7,73207,7700
ANKARA
ABD Doları5,91005,9700
Avro6,57006,6400
Sterlin7,63607,7910
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
27 Aralık 2019 12:27		 Gram altın 288 lira seviyelerinde
27 Aralık 2019 11:14
Borsa, güne yükselişle başladı
27 Aralık 2019 10:00		 Güne başlarken döviz fiyatları
27 Aralık 2019 09:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Aralık 2019 18:23		 Gün sonu altın fiyatları
26 Aralık 2019 17:30
Dövizde gün sonu fiyatları
26 Aralık 2019 17:15		 Merkez Bankası rezervleri yükseldi
26 Aralık 2019 15:11
Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı
26 Aralık 2019 13:09		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Aralık 2019 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Çeyrek altın ne kadar?12:19 - 'Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'12:14 - Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Mansur Yavaş hakkındaki 'mükerrer tahsilat' davasına devam edildi12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası12:08 - Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi12:07 - FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis12:06 - Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi12:03 - Halk otobüsünden düşen kadın öldü
12:02 - Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı12:01 - Menderes Türel'in ihbarı, polisi harekete geçirdi11:47 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak11:46 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda biri doktor 34 zanlı yakalandı11:44 - Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı11:39 - MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi11:32 - FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı11:31 - Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
Otobüs hizmetlerinde hostessiz dönem başlıyor
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
hayır demek hayır demektir 2
iş fikirleri 2
nlp 3
prototip 3
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 3
ohal komisyonu 1
hipoglisemi 2
tuzla buz olmak 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam