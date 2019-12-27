Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|27 Aralık 2019 12:10
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülsüm Böke ile avukatı katıldı.
Sanık Böke, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "ByLock" kullandığını, kullanıcı adının "gulsumboke", şifresinin "antep27" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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