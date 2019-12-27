Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi
|27 Aralık 2019 12:14
|Yazdır
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ilçede de hissedildiğini söyledi.
Depremde özellikle öğrencilerin panik yaşadığını aktaran Vural, "İlçemizde deprem nedeniyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Sadece öğrencilerimiz tedirgin oldu. Bu nedenle ilçe genelinde eğitime ara verdik." dedi.
Öte yandan Malatya Valiliğince depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilimiz merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tunceli'de eğitime kar engeli
27 Aralık 2019 11:31
|BTK: Wikipedia için gerekçeli kararı bekliyoruz
27 Aralık 2019 11:19
|Elazığ'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi
27 Aralık 2019 10:59
|MEB, alan değişikliği tercih başvurularını uzattı
27 Aralık 2019 10:30
|Adaylar, savcılığı değil hakimliği tercih etti
27 Aralık 2019 09:45
|İmar rantını bitirecek düzenleme Meclis'e geliyor
27 Aralık 2019 09:22
|Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
27 Aralık 2019 09:15
|Doktorlara, D vitamini tetkiki kısıtlaması getirildi
27 Aralık 2019 00:22
|Bir Bakanlık daha güvenlik soruşturması istemedi
27 Aralık 2019 00:13
|'Çocuk dostu kitap listesi'ne yeni ek
26 Aralık 2019 23:51