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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya çarptı
İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
|27 Aralık 2019 12:32
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Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.
Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.
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