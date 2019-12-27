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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
 27 Aralık 2019 12:32
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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya çarptı

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu.


İstanbul'da yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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