HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
|27 Aralık 2019 12:42
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Erzurum'da HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Remziye Sönmez ve 3 meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı.
Karaçoban HDP eş başkanı Remziye Sönmez Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan görevinden bu sabah itibariyle uzaklaştırıldı.
Sönmez haricinde Karaçoban Meclis Üyesi olan Kazım Erhan, Murat Yaprak ve Ekrem Çintimur da "Terör örgütüne üye olmak" suçundan görevden alındı.
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