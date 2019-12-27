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KVKK, bazı n11.com müşterilerinin eposta adresinin ele geçirildiğini duyurdu

KVKK'dan, 832 n11 müşterisinin eposta adresinin ele geçirildiğini duyurdu
 27 Aralık 2019 12:46
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KVKK, bazı n11.com müşterilerinin eposta adresinin ele geçirildiğini duyurdu

KVKK'dan, 832 n11 müşterisinin eposta adresinin ele geçirildiğini duyurdu

İŞTE KVVK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,
Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği,
İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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