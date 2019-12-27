18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.
|27 Aralık 2019 12:48
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