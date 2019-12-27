MSB'den bedelli askerlik uyarısı
MSB: Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir
|27 Aralık 2019 13:04
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Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."
"PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."
"PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu."
"Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir"
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