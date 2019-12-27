1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engelli bakkal, teknoloji nedeniyle 'zorunlu' emekliye ayrıldı

Konya'nın Çumra ilçesinde hayatını sürdüren doğuştan görme engelli 61 yaşındaki Lütfi Yanar, pos cihazı ve yazar kasaya alışamadığından 21 yıl işlettiği bakkal dükkanını kapatmak zorunda kaldı
 27 Aralık 2019 13:07
Yazdır
Görme engelli bakkal, teknoloji nedeniyle 'zorunlu' emekliye ayrıldı

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Lütfi Yanar, yazar kasa zorunluluğu ve pos cihazı kullanımının yaygınlaşması nedeniyle 21 yıl işlettiği 25 metrekarelik bakkal dükkanını kapatarak "zorunlu" emekli oldu.

Ailenin 10 çocuğundan biri olan Yanar, Küçükköy Mahallesi'nde tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerde, 61 yıl önce karanlık dünyasına "Merhaba" dedi.

Doğuştan görme engellini, "Ailemde görme engelli yok, piyango bana vurdu" sözleriyle tiye alan Lütfi Yanar, çocukluğunu bakkal olan babasının yanında geçirdi.

Yanar, 10 yaşındayken engelinin katarakta bağlı olması ihtimali üzerine Ankara'da büyük umutlarla gözünden ameliyat edildi. Operasyona rağmen görme yetisini kazanamayan Yanar, hayatının geri kalanında karanlık dünyasında ayakları üstünde durmaya azmetti.

Daha sonraki yıllarda Ankara'da santral memurluğu sınavına giren ve başarılı olan Lütfi Yanar, dönemin imkansızlığı nedeniyle bir süre işsiz kaldıktan sonra memleketine döndü.

Yanar, küçük yaşlarda babasının yanında öğrendiği esnaflığı yapmak için doğup büyüdüğü mahallede 25 metrekarelik bir dükkan kiraladı.

Kendi ayakları üstünde duracağı ve geçimini sağlayacağı dükkanı açmanın heyecanını yaşayan Lütfi Yanar, raflarını elleriyle doldurduğu bakkalı 21 yıl işletti. Buradan kazandıklarıyla 4 çocuk okutup büyüten Yanar, güven esasına dayalı ticaretinde yazar kasa kullanımını zorunlu olmasıyla birlikte emekliye ayrılmak zorunda kaldı.

- "Pos cihazı ve yazar kasa sistemine alışamadım"

Lütfi Yanar, emeklilik günlerini geçirdiği mahallesinde, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Esnaflığın zorluğuna karşın ayakta durmanın özel bir marifet gerektirdiğini ifade eden Yanar, şöyle konuştu:

"21 yıl boyunca esnaflık yaptım. Çalıştım, kimseye muhtaç olmadan evimi geçindirdim. Emekli de oldum. 4 çocuğumu da evlendirdim. İşler değişti. Pos cihazı ve yazar kasa sistemine alışamadım. İkisini de beceremedim. Bunlar çıkınca emekli olmaya karar verdim. Yazar kasa beni aşıyor. Gençlere devrettik artık. Parayı da elimle biliyordum. Güvene dayalı bir ticaretimiz oluyordu. İnsanların ne aldığını söylemesi yeterli oluyordu. Tanımayanlar ise malı tezgaha bırakır, ne olduğunu elimle anlar, ona göre satışı yapardım. Dükkana mal geldiğinde kardeşlerim ve çocuklarım yardımcı oluyordu. Böylelikle 21 yılı tamamladık. Evde televizyondan gündemi takip ediyorum, haberleri ve tartışma programlarını dinliyorum. Vakit istirahatle geçiyor. Veresiye de vardı. Bu da işlerimizi zorlaştırıyordu. 'Dükkanda veresiye yoktur' diye yazsak da kimse dikkate almıyordu. 'Hesaba yaz' diyorlardı. Esnaflığı şimdi gençler yapıyor. Arkadaşların yardıma ihtiyacı yok, hepsinin gözü görüyor."

Lütfi Yanar, zamanını evde geçirdiğini belirterek, şimdiki yaşantısından da mutlu olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma
27 Aralık 2019 14:12		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
26 Aralık 2019 23:41
Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor
26 Aralık 2019 23:20		 İlk yerli otomobil Devrim'i, 300 bin kişi ziyaret etti
26 Aralık 2019 22:21
Frig Vadisi'ne 'vandal' tahribatı
26 Aralık 2019 22:11		 Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi için alarm
26 Aralık 2019 22:06
Mimar Sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde
26 Aralık 2019 21:56		 Buraya çıkmak yürek istiyor!
26 Aralık 2019 20:36
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verildi
26 Aralık 2019 20:31		 'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı
26 Aralık 2019 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Capricegold'un iflasına karar verildi14:12 - Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma14:10 - Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?14:08 - İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi14:03 - Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor14:01 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı13:59 - Daireyi verdi, mücevher setini aldı13:54 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı13:49 - Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama13:46 - Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı
13:41 - Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası13:39 - Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor13:34 - Acın Ilıcalı, yayının durdurulması için dava açtı13:33 - İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama13:29 - Şentop'dan '15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu' açıklaması13:26 - Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarına düzenleme13:22 - Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arda turan 1
tuzla buz olmak 3
liverpool 2
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 3
27.12.2019 elazığ depremi 1
daha güçlü bir türkiye için evet 1
görüşmek üzere 3
Kent şarkıları 2
ıspanaklı börek 4
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam