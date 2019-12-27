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Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenler tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, söyledikleri birbirinden güzel türkülerle davetlilere hoşça vakit yaşattılar
 27 Aralık 2019 13:11
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Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Erciş'te görev yapan müzik öğretmenleri, Şef Cahit Engin yönetiminde seslendirdikleri türkülerle hem meslektaşlarını, hem de davetlileri doyasıya coşturdular. Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen gecede, yoğun katılım nedeniyle birçok davetli konseri ayakta izlerken, solo ve koro halinde söylenilen türküler büyük alkış aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, yoğun katılım nedeniyle ayakta bekleyen davetlilerden özür dileyerek, "Öncelikle bu yoğun katılımınızdan dolayı sizlere hasetten teşekkür ediyorum. Ayakta kalanlardan özür diliyorum. İnşallah ileride ilçemizde bir kültür merkezi binası açılışı yapılacak, o zaman daha büyük salonlarda, daha güzel çalışmalarla karşınızda oluruz'' dedi.


Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Konuşmanın ardından, Şef Cahit Engin yönetiminde ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, ülkenin çeşitli yörelerine ait türküleri koro ve solo halinde seslendirdiler. 2 saat süren konserde şiir, halk oyunları ve zeybek gösterilerinde de bulunan öğretmenler, izleyicilerden tam not aldı. Konserin sonunda davetliler ve öğretmenler birlikte halay çekerek yılın stresini üzerilerinden attılar.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da Şef Cahit Engin ile müzik topluluğunu tebrik ederek, "Bu kış gecesinde içimizi ısıtan öğretmenlerimizin muhteşem performansından dolayı sizleri tebrik ediyorum. Açıkçası bu kadar profesyonel bir çalışma bana da sürpriz oldu. Hocamızı, öğretmenlerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum'' şeklinde konuştu.

Müzik gecesine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, öğretmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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