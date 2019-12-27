Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı
Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor
|27 Aralık 2019 13:13
|Yazdır
Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Daireyi verdi, mücevher setini aldı
27 Aralık 2019 13:59
|Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
27 Aralık 2019 13:14
|Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi
27 Aralık 2019 12:08
|Bedensel engelli memur, işitme engelliler için işaret dili öğrendi
27 Aralık 2019 11:22
|Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
27 Aralık 2019 10:30
|Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
27 Aralık 2019 10:23
|Elazığ ve Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem
27 Aralık 2019 10:13
|Fenomen dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak
27 Aralık 2019 10:02
|Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
27 Aralık 2019 09:59
|Van'ın iki ilçesinde eğitime kar engeli
27 Aralık 2019 08:47