Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|27 Aralık 2019 13:15
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 114.057,26 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,24 puan artarak 114.057,26 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile bilişim oldu.
Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
27 Aralık 2019 12:27
|Gün ortası döviz fiyatları
27 Aralık 2019 12:11
|Gram altın 288 lira seviyelerinde
27 Aralık 2019 11:14
|Borsa, güne yükselişle başladı
27 Aralık 2019 10:00
|Güne başlarken döviz fiyatları
27 Aralık 2019 09:35
|Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Aralık 2019 18:23
|Gün sonu altın fiyatları
26 Aralık 2019 17:30
|Dövizde gün sonu fiyatları
26 Aralık 2019 17:15
|Merkez Bankası rezervleri yükseldi
26 Aralık 2019 15:11
|Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı
26 Aralık 2019 13:09