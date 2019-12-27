1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor

Diyarbakır'da hem matematik öğretmeni hem de tırmanış antrenörü Volkan Öğdüm (40), sporcularıyla birlikte Türkiye ve yurt dışında katıldıkları birçok yarışmada madalyalar kazandı. Bugüne Spor Tırmanış Milli Takımı'na 4 sporcu kazandıran Öğdüm, katılacakları turnuvalar için ulaşım, konaklama, teknik malzeme ve tırmanış ayakkabısı konusunda destek bekliyor
 27 Aralık 2019 13:22
Yazdır
Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor

Yenişehir ilçesindeki Orhan Asena Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapan Volkan Öğdüm, Ankara'da üniversite okuduğu sırada tanıştığı Hacettepe Dağcılık Kulübü'nde tırmanış sporu konusunda kendisini geliştirdi. 5 yıl önce Diyarbakır'da göreve başlayan Öğdüm, bu sporu öğrencilerine de aşılamaya karar verdi. İlk önce okulun bodrum katına öğrencilerden, idarecilerden topladığı ve çoğunu kendi imkanlarıyla satın alarak 'boulder' denilen bir duvar yaptıran Öğdüm, boş zamanlarında bu spora gönüllü öğrencileri yetiştirerek yarışmalara katılmalarını sağladı. Öğdüm, kurduğu takımla ulaşım, konaklama ve ayakkabı konusunda eksikliklerine rağmen gittikleri yarışmalardan madalya ve kupalarla dönerek, öğrencilerinden 4'ü milli takıma katılmayı başardı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok yarışmaya da katılamayan Öğdüm ve öğrencileri, Ocak ayında yapılacak turnuvaya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.


Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor

'TIRMANIŞ TAKIMI KURMAK HAYALİMDİ'

Üniversiteden mezun olduktan sonra tırmanış takımı kurma hayalini Diyarbakır'da gerçekleştirdiğini anlatan Öğdüm, "Çocuklar normal yarışmalara hazırlanırken güç, kondisyon ve teknik gelişimini böyle duvarda sağlayabiliyor. Böyle bir duvar olmaksızın çocukların yarışmalarda başarılı olmayacağı aşikardır. Bu duvarı yapmamız farz olmuştu. İlkin çocuklardan para topladık, ben cebimden verdim. Bunu duyan arkadaşlarım biraz katkıda bulundu. Yenişehir Belediyesi de o dönem bize destek sundu. Aldığımız desteklerin ardından okulumuzda tırmanış alanı kurduk. Burada gelişen öğrencilerimiz Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ulusal bazda düzenlediği yarışmalara katılıyor. Türkiye 1'incisi, 2'ncisi öğrencilerimiz var. 40 madalya, 30 da kupamızı var. Bu spor tırmanış 2 yıl öncesinde okul sporlarına girdi. Aynı yıl Samsun'da birincisi düzenlenen yarışmada en çok madalyayı Diyarbakır'ı temsil eden öğrencilerimiz aldı. Diyarbakır o yıl Türkiye'de birinci il oldu. Geçtiğimiz yıl Balkan Şampiyonası oldu. 2 arkadaşımız milli formayı giydi. Şu an Diyarbakır'ı temsilen 4 milli sporcumuz var" dedi.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Ulusal yarışmalara katılmalarda ulaşım, konaklama gibi ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Öğdüm, şunları söyledi: "Okulumuzun imkanı yeterince yok. Desteğe açık olduğumuzu belirtip bu konuda bize destek olmak isteyenleri de okulumuzu bir adres olarak gösterelim. Desteğe ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin kullandıkları tırmanış ayakkabıları yıpranan ve birkaç ay içerisinde yenisinin alınması gereken ayakkabılar var. Öğrencilerin zaten imkanı yok bunu karşılamaya. Kulüpten bazen geliyor ama yeterli düzeyde değil. O teknik ayakkabıların fiyatı da 800 TL dolayında. Ocak ayı içerisinde Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği boulder yarışması var. Ona gitmeyi umuyoruz. Zorlayacağız. Geçtiğimiz yıl Malatya'da okul sporları yarışması oldu ve biz maddi imkansızlık nedeniyle ona katılamadık. Gitseydik en favori ekiptik. Öğrenciler üniversitede geleceklerini biraz da bu spor tırmanışta görüyorlar. Bu yaptıkları derecelerde üniversite seçmelerinde bir kolaylık sağlıyor. Böyle bir imkanı göz göre göre kaçırmış olduk. Bu yıl hiçbir müsabakayı kaçırmayı düşünmüyoruz. 2024'te yapılacak olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Buradaki öğrencilerin her birine gelecekte birer antrenör gözüyle bakıyorum. Belki onların yetiştireceği öğrencilerle olimpiyatları zorlayacağımıza inanıyorum."

HEDEFLERİ OLİMPİYATLAR

Takımın oyuncularından açık öğretim lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve milli takım sporcusu Timur Taş, 2,5 yıldan bu yana tırmanış sporuyla ilgilendiğini söyledi. Taş, "Türkiye 1'inciliğim, 2'nciliğim, 3'üncülüğüm var. Hocamız bu imkanlarla bizi bu durumlara getirebildi. Toplamda 15 madalyam var. 2 yıldır milli takımdayım. Balkan şampiyonluğuna katıldım. İmkanlarımız olursa daha iyi bir derece yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz böyle bir duvarda böyle bir şeyler yapabiliyorsak yardım gelirse her türlü zorluğu başarabileceğimizi düşünüyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor
27 Aralık 2019 13:39		 Öğretmenler korosundan muhteşem konser
27 Aralık 2019 13:11
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
27 Aralık 2019 10:21		 Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders veriliyor
26 Aralık 2019 23:26
Öğretmenler doğa yürüyüşünde stres attı
25 Aralık 2019 23:11		 Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor
25 Aralık 2019 10:52
Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı
24 Aralık 2019 20:43		 Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
24 Aralık 2019 20:33
Cansu öğretmen, çocuklara umut oldu
23 Aralık 2019 20:38		 Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor
23 Aralık 2019 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi14:12 - Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma14:10 - Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?14:08 - İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi14:03 - Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor14:01 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı13:59 - Daireyi verdi, mücevher setini aldı13:54 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı13:49 - Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama13:46 - Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı
13:41 - Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası13:39 - Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor13:34 - Acın Ilıcalı, yayının durdurulması için dava açtı13:33 - İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama13:29 - Şentop'dan '15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu' açıklaması13:26 - Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarına düzenleme13:22 - Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vladimir stimac 1
iyot 2
Kurt kuzuya ot toplamaz 2
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 4
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 5
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 3
hayır demek hayır demektir 2
yüzüklerin efendisi replik 1
var saymak 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam