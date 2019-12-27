1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor

Isparta'da 21 yıllık öğretmen Betül Aslanbaş (42), karaciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 8 aydır tedavi gören Aslanbaş, hastalığını ve tedavi sürecini anlattığı videoları sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
 27 Aralık 2019 13:39
Yazdır
Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor

Isparta'da Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olan, evli ve 1 çocuk annesi Betül Aslanbaş, yaklaşık 8 ay önce geçmeyen mide ağrıları, güç ve kilo kaybı rahatsızlığıyla doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerinde Betül Aslanbaş'a karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kalan Betül Aslanbaş, tedavi sürecini anlatmak ve kendisi gibi kanser hastalarına moral vermek amacıyla Youtube'de kanal kurup, hazırladığı videoları paylaşmaya başladı. Betül Aslanbaş'ı kanserle mücadelesinde öğrencileri de yalnız bırakmadı.

'YAVRUM BU BİR PİYANGO, PİYANGO SANA ÇIKMIŞ'

Kanser olduğunu öğrendiği an çok ağır duygular yaşadığını söyleyen Betül Aslanbaş, hastalığın başlangıç sürecini anlattı. Betül Aslanbaş, Güç kaybım, geçmeyen mide ağrıları ve kilo kaybım vardı. Tecrübeli bir gastrolog hekime gittiğimizde ultrason ve MR istedi. Bu sonuçlarla kanser olduğum ortaya çıktı. Hatta bana, 'Yavrum bu bir piyango, piyango sana çıkmış. Kansersin' dediğinde o an çok ağır duygular yaşadım. Bir anda kanser olduğunu bilmek, bu duygu beni benden aldı. Öğrendiğimde eşim yanımdaydı. Ama isyan etmedim. Çünkü Allah'tan geldiğini biliyordum. Bir imtihan olduğunu düşünüyordum. ve bunu yeneceğimi hissediyorum. Rabbim dedim senden geliyor bu hastalık, o zaman bunu kabul ediyorum. Seve seve ve ne gerekiyorsa bu yolda güçlü bir şekilde yürüyeceğim dedi.

'MİLYONDA BİR GÖRÜNEN TÜR'

İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye başlandığını belirten Betül Aslanbaş, Önce kanserin nereden çıktığı, nasıl olduğuyla ilgili tetkikler ve MR çekildi. Bende çıkış yeri safra yollarıydı. Karaciğer ama özel bir adı var. Benimki intrahepatik kolanjio, milyonda bir görünen bir tür. Çok az görüldüğü için çok az çalışma yapılmış. Diğer kanser hastalarına göre tedavi şansım daha az. Ama ben pozitif düşünerek Allah inancıyla, savaşarak, doktorumun tavsiyelerinden çıkmayarak, kemoterapimi düzgün alarak, beslenmeme dikkat ederek bu hastalıkla savaşıyorum diye konuştu.


Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor

MÜCADELESİNİ ANLATMAK İÇİN YOUTUBE KANALI AÇTI

Hastalığını öğrendikten sonra kanserle mücadelesini anlatmak amacıyla video paylaşım sitesinde bir kanal açtığını da anlatan Betül Aslanbaş, şöyle dedi Kemoterapi alıyorum. 8 aylık bir süreç oldu. İlaçların bana nasıl etki ettiği önümüzdeki günlerde belli olacak. Dua ediyorum. Sabrediyorum. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Youtube kanalı açtım. Bu mücadelemi anlatmak için. Kanser hastalarına destek olmak, hem de kendimi ifade etmek için. Kanser çok ağır bir hastalık. İnsanı yoran, yıpratan, maddi ve manevi zorlayan bir hastalık. Bu hastalıkla başa çıkmak kolay değil. Bu süreci birlikte götürmek istedim. Birçok anlamda vücuda destek alıyorum. Bu hastalıkta sac ayakları var. Kemoterapi, beslenme, uyku, sevgi, pozitiflik ve en önemlisi Allah inancı, bütün bu sac ayaklarını sağlarsanız şansınız çok yüksek.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ÖĞRENCİLERİ

Hastalığı dolayısıyla 21 yıllık mesleğine ara vermek zorunda kalan Betül Aslanbaş, en büyük destekçilerinin ise öğrencileri olduğunu vurguladı. Aslanbaş, Öğrencilerim kanser olduğumu öğrendikleri andan itibaren bana o kadar destek verdiler ki. Duydukları andan itibaren mesajlar, videolar atıyorlar. Binleri geçti diyebilirim. Benim için WhatsApp grubu kurmuşlar. Mezun olan öğrencilerime kadar ulaşarak dev bir grup oluşmuş. Devamlı bana sevgi mesajları geliyor. Kuzucuğum video atmış. İzliyorum. Toplanmışlar video çekmişler. Drone ile okul bahçesinde çok güzel bir video çekmişler. Bir sabah uyandım. Telefonumu açtım. Etiketlenmişim. Açtığımda o videoyu görünce nasıl sevindim, hüngür hüngür ağladım. Allah'ım dedim nasıl bir sevgi bu. Ben öğrencilerimi ve mesleğimi çok seven bir öğretmenim diye konuştu.

KANSER HASTALARINA MESAJ

Kanserde en önemli ilacın sevgi olduğunu da vurgulayan Betül Aslanbaş, şöyle devam etti

Bunlar beni çok güçlü kılıyor. Ne kadar canım yansa da tekrar dimdik ayağa kalkıyorum. Benim gibi kansere yakalanan ve tedavi gören hastalar da hastalığı duyduklarında telaşa kapılmasın. Hastalık varsa rabbim devasını da vermiştir. O yüzden hastalıklarında rahat olsunlar. İyi bir doktor arayışına girsinler. İsyan etmesinler. ve yeneceklerine inansınlar. Tedavilerini doğru olsunlar. ve pozitif olsunlar. Hastalığı yeneceklerine inançları olsun. Hep birlikte kanseri yeneceğiz. Daha sağlıklı daha güçlü olacağız. Umutlarını ve ümitlerini asla yitirmesinler. Ben inanıyorum. Kendi adıma, sizler adına güçlüyüz bu olayı başarıp kanseri yeneceğiz.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor
27 Aralık 2019 13:22		 Öğretmenler korosundan muhteşem konser
27 Aralık 2019 13:11
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
27 Aralık 2019 10:21		 Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders veriliyor
26 Aralık 2019 23:26
Öğretmenler doğa yürüyüşünde stres attı
25 Aralık 2019 23:11		 Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor
25 Aralık 2019 10:52
Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı
24 Aralık 2019 20:43		 Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
24 Aralık 2019 20:33
Cansu öğretmen, çocuklara umut oldu
23 Aralık 2019 20:38		 Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor
23 Aralık 2019 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi14:12 - Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma14:10 - Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?14:08 - İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi14:03 - Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor14:01 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı13:59 - Daireyi verdi, mücevher setini aldı13:54 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı13:49 - Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama13:46 - Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı
13:41 - Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası13:39 - Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor13:34 - Acın Ilıcalı, yayının durdurulması için dava açtı13:33 - İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama13:29 - Şentop'dan '15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu' açıklaması13:26 - Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarına düzenleme13:22 - Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hipoglisemi 1
sözlüğü talan etmek 3
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
saatli bomba 1
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 4
enceladus 1
ezan sesi 1
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 3
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam