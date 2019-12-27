Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası
|27 Aralık 2019 13:41
|Yazdır
Bartın'ın Hasankadı beldesi eski Belediye Başkanı Zeki E. ve belediyede çalışan 11 kişi hakkında 'zimmet' ve 'görevini kötüye kullanma' iddiasıyla açılan davada Belediye Başkanı ile birlikte 3 kişiye ceza yağdı.
Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada eski Belediye Başkanı Zeki E., Fen İşleri Müdürü B.K. ve Memur A.Ö. hapis cezası aldı. Eski Belediye Başkanı Z.E. zimmet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl 4 ay, görevi kötüye kullanma suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası aldı. Belediyenin eski Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan B.K. da zimmet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl 4 ay, görevi kötüye kullanma suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Belediyede memur olarak çalışan A.Ö. ise görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Kabul edilen iddianamede ise eski başkan Zeki E.'nin 3. kişilerin yakıt tüketimi ve miktarına ilişkin denetim olanağı vermeyecek şekilde sözlü anlaşmalar yaparak görevi kötüye kullandığı suçu işlediği belirtildi. Ayrıca belediye araçlarını yakıt ikmali yakmış gibi hak ediş evrakları düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik suçu yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye hapis
26 Aralık 2019 19:51
|Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis kararı
26 Aralık 2019 17:04
|17,5 yıl hapis cezası aldı, hakimlere teşekkür etti
25 Aralık 2019 19:23
|Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
23 Aralık 2019 15:22
|Malatya'daki seçim kavgası davasında sanıklara müebbet hapis
23 Aralık 2019 14:26
|Vatandaşları telefonla dolandıran 2 şahıs tutuklandı
22 Aralık 2019 20:31
|Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
22 Aralık 2019 18:56
|Silahlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı
21 Aralık 2019 22:16
|62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
21 Aralık 2019 15:53
|Göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı
21 Aralık 2019 15:18