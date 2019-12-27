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Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası

Bartın'ın Hasankadı beldesi eski Belediye Başkanı Zeki E. ve belediyede çalışan 11 kişi hakkında 'zimmet' ve 'görevini kötüye kullanma' iddiasıyla açılan davada Belediye Başkanı ile birlikte 3 kişiye ceza yağdı
 27 Aralık 2019 13:41
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Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası

Bartın'ın Hasankadı beldesi eski Belediye Başkanı Zeki E. ve belediyede çalışan 11 kişi hakkında 'zimmet' ve 'görevini kötüye kullanma' iddiasıyla açılan davada Belediye Başkanı ile birlikte 3 kişiye ceza yağdı.

Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada eski Belediye Başkanı Zeki E., Fen İşleri Müdürü B.K. ve Memur A.Ö. hapis cezası aldı. Eski Belediye Başkanı Z.E. zimmet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl 4 ay, görevi kötüye kullanma suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası aldı. Belediyenin eski Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan B.K. da zimmet suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl 4 ay, görevi kötüye kullanma suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Belediyede memur olarak çalışan A.Ö. ise görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kabul edilen iddianamede ise eski başkan Zeki E.'nin 3. kişilerin yakıt tüketimi ve miktarına ilişkin denetim olanağı vermeyecek şekilde sözlü anlaşmalar yaparak görevi kötüye kullandığı suçu işlediği belirtildi. Ayrıca belediye araçlarını yakıt ikmali yakmış gibi hak ediş evrakları düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik suçu yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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