Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama
|27 Aralık 2019 13:49
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce Saylak, Meran ve Demirezici'ye FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası kararlarının temyiz istemlerini görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, üç eski Yargıtay üyesi hakkındaki cezaların onanmasını kararlaştırdı.
FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Esabil Saylak'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.
Hakimlik mesleği sırasında örgüt içinde yer aldığı, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski Yargıtay üyesi Necati Meran da FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski Yargıtay üyesi Mehmet Ali Demirezici'ye ise FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verilmişti.
Üç eski Yargıtay üyesi, "Fetullahçı Terör Örgütü kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunuyordu.
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