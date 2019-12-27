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2019 \ 2019/7 KPSS Tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2019/7 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
 27 Aralık 2019 14:01
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2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek''te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2019/7: Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Memurlar.Net
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