2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
|27 Aralık 2019 14:01
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KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek''te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2019/7: Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2019/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
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