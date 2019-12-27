1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı: Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde, kendisiyle alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın
 27 Aralık 2019 14:08
Yazdır
İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, yeni asgari ücrete ilişkin, "Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde, kendisiyle alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bugünün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurgulayan Paçacı, "Bugün Ankaralılara ve tüm milletimize kutlu olsun. Cumhuriyeti bize armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada açıklanan karara da değinen Cihan Paçacı, "Bu kararın bağımsız yargının verebileceği bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Bu siyasi bir cezadır. Ama inanıyorum ki üst mahkeme bu cezayı bozacaktır. Sayın Emin Çölaşan'ın ve Necati Doğru'nun FETÖ'yle ilişkilendirilmesi abesle iştigaldir." açıklamasını yaptı.

Bugün ayrıca yerli otomobilin prototipinin örtüsünün kaldıracağını anımsatan Paçacı, sevinçli olduklarını belirterek, "Umuyorum geçmişte Devrim'deki gibi bir sonuçla karşılaşmayız." diye konuştu.

İktidarla halkın gündeminin çok farklı olduğunu iddia eden Paçacı, çizilen tabloya karşı her ay binlerce kişinin işini kaybettiğini savundu.

Üniversiteyi bitiren gençlerin yarıya yakınının işsiz olduğuna vurgu yapan Paçacı, "Geniş tanımlı işsiz sayımız 7 milyon 200 bin. 15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı yüzde 27. Türkiye gençleri ile övünürken, bugün bu gençlerimiz kahve köşelerinde vakit geçirmekte." dedi.

Gelecek yıl için açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Paçacı, Türkiye'de 6,5 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını, dün açıklanan rakamın aileleriyle birlikte 25 milyon civarında kişiyi ilgilendirdiğini dile getirdi.

İYİ Parti olarak daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonunun göstermelik olduğunu söylediklerini anımsatan Paçacı, yine parti olarak asgari ücretten vergi alınmamasını önerdiklerinin altını çizdi.

Yaptıkları değerlendirmeler sonucu asgari ücretinin vergiden muaf tutularak 2 bin 650 lira olmasını önerdiklerini bildiren Paçacı, şunları kaydetti:

"Bu rakamdan iş insanları memnundu, vergi olmayacağı için. İşçi de memnundu. Bugün yüzde 15 diye ifade edilen zam aslında gerçek reel enflasyon oranını bile karşılamaktan uzaktır. Sayın Bakan 'asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik' dedi. Yüzde hesabıyla asgariye ücretliye verilen zam izah edilemez. Yüzde hesabıyla yanlış yere gidersiniz, siz reel olarak verdiğiniz zamma bakın. Verilen zam toplam 300 lira, günlük 10 TL'dir. Asgari ücretlimize görülen zam günlük 10 liradır. Bir ülkenin 25 milyonunu ilgilendiren bir konuda, 10 lira zammı reva görenlerin vicdanlarının sorgulanması gerekir. Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde, kendisiyle alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclisin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri
27 Aralık 2019 14:19		 Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?
27 Aralık 2019 14:10
Acın Ilıcalı, yayının durdurulması için dava açtı
27 Aralık 2019 13:34		 Şentop'dan '15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu' açıklaması
27 Aralık 2019 13:29
MSB'den bedelli askerlik uyarısı
27 Aralık 2019 13:04		 MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
27 Aralık 2019 11:39
Filtresiz termik santrali savunan sunucu kovuldu
27 Aralık 2019 10:15		 İBB görevlileri, gizlice, toplantının ses kaydını almış
27 Aralık 2019 09:53
Yeni Güvenlik Soruşturması teklifi Ocak'ta TBMM'de olacak
27 Aralık 2019 09:21		 Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti
27 Aralık 2019 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi14:12 - Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma14:10 - Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?14:08 - İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi14:03 - Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor14:01 - 2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı13:59 - Daireyi verdi, mücevher setini aldı13:54 - VERBİS kayıt süresi hatalı başvurular nedeniyle uzatıldı13:49 - Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama13:46 - Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı
13:41 - Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası13:39 - Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor13:34 - Acın Ilıcalı, yayının durdurulması için dava açtı13:33 - İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama13:29 - Şentop'dan '15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu' açıklaması13:26 - Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarına düzenleme13:22 - Hem matematik öğretiyor hem de milli sporcu yetiştiriyor13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
MHP'li vekil Cemal Enginyurt sahneden indirildi
Bazı Okul müdürlerine SRC kıyağı. Görev başına 400 lira!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyot 2
var saymak 2
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2
vladimir stimac 1
hipoglisemi 1
ciltlerce kitap alınca mutlu olmak 4
her şey çok kötü olacak 9
anne baba ehliyeti 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 6
ters tavırlı devlet memuru 4
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
Emniyet Genel Müd. 10 Sosyolog Alacak
Karayolları 8 Mühendis Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam