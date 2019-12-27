Hangi gazete için yolun sonu gözüktü?
Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan TürkMedya'da önemli bir gazetenin kapısına kilit vurulacak
|27 Aralık 2019 14:10
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TürkMedya bünyesinde faaliyet gösteren Star Gazetesi'nin kapanacağı öğrenildi.
Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre; gazetede çalışan editör ve tasarımcılara kendilerine iş bakmaları söylendi.
1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004'te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı.
2006'da Ethem Sancak'a satılan gazete, 2016'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ tarafından alındı.
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