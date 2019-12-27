Üniversite'den maaş promosyonunda rekor anlaşma
|27 Aralık 2019 14:12
|Yazdır
Balıkesir Üniversitesinden maaş alan personel için yapılan banka görüşmesinde T.C. Halk Bankası personel başına 5 bin 806 TL promosyon vererek ihaleyi kazandı.
Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan 4 yıllık banka maaş promosyon ihalesini 12 milyar 600 bin TL teklif veren T.C. Halk Bankası kazandı. Türk Eğitim Sen üniversite temsilciliğini Balıkesir Üniversitesi ile T.C. Halk Bank arasında yapılan görüşmeye yetkili sendika olarak katıldı. Sendika temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe promosyon müjdesini üyelerine mesaj ile duyurdu. Sendika Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe mesajında "2020 yılı ocak ayında 2 bin 170 personelimizin her birine tek seferde 5 bin 806 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Üniversitemizce yapılan promosyon ihalesinde kişi başına düşen miktar, bu güne kadar diğer üniversiteler tarafından yapılan promosyon ihaleleri içerisinde en yüksek rakamdır. Üniversitemiz akademik ve idari personeline hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.
Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilciliği olarak kurum yetkili sendika olmamız dolayısıyla katıldığımız ihalede bu memnun edici sonucu elde etmemizde büyük katkıları olan başta Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş 'a ve Rektör yardımcılarımız; Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Mehmet Narlı 'ya ve ihale komisyonunda bulunan Doç. Dr. Sinan Aytekin'e, Doç. Dr. Hakan Önal, Öğr.Gör. Bülent Duman, Yakup Ardıç ve Türk Eğitim-Sen Üniversite Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Öğe 'ye teşekkür ederiz" ederiz denildi..
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü
27 Aralık 2019 14:50
|Görme engelli bakkal, teknoloji nedeniyle 'zorunlu' emekliye ayrıldı
27 Aralık 2019 13:07
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
26 Aralık 2019 23:41
|Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor
26 Aralık 2019 23:20
|İlk yerli otomobil Devrim'i, 300 bin kişi ziyaret etti
26 Aralık 2019 22:21
|Frig Vadisi'ne 'vandal' tahribatı
26 Aralık 2019 22:11
|Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi için alarm
26 Aralık 2019 22:06
|Mimar Sinan'ın 550 yıllık eseri bakımsız halde
26 Aralık 2019 21:56
|Buraya çıkmak yürek istiyor!
26 Aralık 2019 20:36
|Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verildi
26 Aralık 2019 20:31