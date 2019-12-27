Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi
İstanbul 3. Asliye Mahkemesi, Capricegold'un iflasına karar verdi
|27 Aralık 2019 14:15
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İstanbul 3. Asliye Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'den devre mülk almak üzere 1,2 milyon TL yatırım yapan Afyonlu A. M.'nin açtığı dava duruşmasında, Capricegold'un iflasına karar verdi
Gazeteci Dinçer Gökçe, Fadıl Akgündüz'e ait Capricegold Gayrimenkul Yatırım Turizm Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketinin iflasına dair kararı yayımladı
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