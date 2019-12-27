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Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi

İstanbul 3. Asliye Mahkemesi, Capricegold'un iflasına karar verdi
 27 Aralık 2019 14:15
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Fadıl'ın Capricegold'u için iflas kararı verildi

İstanbul 3. Asliye Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'den devre mülk almak üzere 1,2 milyon TL yatırım yapan Afyonlu A. M.'nin açtığı dava duruşmasında, Capricegold'un iflasına karar verdi

Gazeteci Dinçer Gökçe, Fadıl Akgündüz'e ait Capricegold Gayrimenkul Yatırım Turizm Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketinin iflasına dair kararı yayımladı

Memurlar.Net
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