Galatasaray'a imza atacak Arda Turan'ın sözleşme detayı
|27 Aralık 2019 14:18
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Galatasaray'ın sembol oyuncularından Arda Turan, sarı kırmızılı kulüpten Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuş; daha sonra dünya devi Barcelona'ya gittikten sonra Türkiye'ye Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.
EURO 2016'da Terim'le araları bozulan Arda, G.Saray-Başakşehir maçı öncesi hocasının elini öpmüş, İmparator da, "Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de girer" diyerek öğrencisini affetmişti.
İkilinin seramoni öncesi fotoğrafları uzun süre spor gündeminin konusu olmuştu. Bu fotoğraflar sonrası üretilen senaryolar ise gerçeğe dönüştü...
Önceki gün İnstagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapan Tecrübeli oyuncunun, dün de Fatih Terim'in izinden gitti.
Arda'nın, Twitter'da Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında yer alan 'göz kırpan' emojiyi kullanması, sosyal medyada "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.
1,5 Yıllık anlaşma
Bir süredir adı G.Saray'la anılan Başakşehir'li Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; yeniden yuvaya dönmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın boş mukaveleye imza atmaya razı olduğu ve Cimbom'la 1.5 yıllığına anlaşma yaptığı bildirildi.
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi FOX Tel Aviv maçında karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
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