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Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü

Valilik: İlimizde 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Arsin ilçemizde başlayan ve üç gün boyunca 15 ilçemizde 68 farklı noktada devam eden örtü yangınları, kurumlarımızın koordineli ve fedakarca çalışması neticesinde tamamen söndürülmüştür
 27 Aralık 2019 14:50
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Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü

Trabzon'un 15 ilçesinde 68 farklı noktada çıkan örtü yangınlarının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık Pazartesi günü Arsin ilçesinde başlayan ve üç gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada devam eden örtü yangınlarının, kurumların koordineli ve fedakarca çalışması neticesinde tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, Valilikte oluşturulan Kriz Merkezi'nde, devletin bütün imkanlarının seferber edildiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler, kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, AFAD ve diğer kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetlerinin başarıyla yönetildiğinin altı çizilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 200 araç ve 700 personelin katıldığı aktarıldı.

Yangınlardan 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanının etkilendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlk andan itibaren özveriyle çalışan kurumlarımıza ve personelimize, farklı illerden bölgemize gelerek destek veren ekiplerimize, basınımıza, çalışmalarımızda yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı
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