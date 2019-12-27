Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi gerçekleştiriliyor. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor.

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesini anlattı;

"Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor"

"Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık."

"Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok"

"Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz."

500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu;

"Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu.

Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız.

15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. En az 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor.

2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız. "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank;

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. Türkiye'nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değil. Yeni fırsat pencerelerini yakalama hamlesidir. Fotoğraf paylaştım arabalar mı büyük yoksa bakanın boyu mu kısa diye tartışmalar oldu. Soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış olacak."