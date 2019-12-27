1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: (Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak
 27 Aralık 2019 15:16
Yazdır
Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi gerçekleştiriliyor. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor.

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesini anlattı;

"Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor"

"Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık."

"Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok"

"Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz."

500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu;

"Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu.

Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız.

15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. En az 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor.

2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız. "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank;

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. Türkiye'nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değil. Yeni fırsat pencerelerini yakalama hamlesidir. Fotoğraf paylaştım arabalar mı büyük yoksa bakanın boyu mu kısa diye tartışmalar oldu. Soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış olacak."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor
27 Aralık 2019 14:03		 Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
27 Aralık 2019 07:55
Yerli otomobil bugün yolda
27 Aralık 2019 06:11		 TÜİK açıkladı! 1.4 milyon otomobil üretildi
26 Aralık 2019 20:49
Türkiye'nin Otomobili'nden ilk hareketli video
26 Aralık 2019 19:23		 Yerli otomobilde 4. detay açıklandı: Doğuştan elektrikli
26 Aralık 2019 14:39
İş dünyası 'Türkiye'nin Otomobili'ni bekliyor
26 Aralık 2019 13:28		 'Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var'
25 Aralık 2019 10:27
İcradan satılık... 950 bin TL'lik aracın fiyatı 475 bin TL
24 Aralık 2019 12:26		 Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
23 Aralık 2019 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - 'Hayalimiz dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak'15:49 - 'Sözcü gazetesi kararı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaktır'15:43 - Vergi daireleri hafta sonu açık olacak15:37 - 5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır?15:29 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama15:26 - MHP'li Yalçın'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması15:16 - Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek15:13 - Feyzioğlu'ndan 'Sözcü gazetesi davası kararı' değerlendirmesi15:02 - Sağlık Bakanlığının 2019/7'de tedbir almaması Ombudsmana şikayet edildi15:00 - İstanbul Valiliği: Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılacak
14:59 - Oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı14:58 - Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması14:50 - Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü14:48 - Bakan Soylu: Elazığ'daki depremde 5 evde hasar söz konusu14:42 - İthalat denetim tebliğleri yayımlandı14:33 - İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldürenlerin tutukluluğuna devam14:26 - Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması14:22 - TFF: 'VAR' kayıtları paylaşılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kent şarkıları 1
akla ziyan 1
ezan sesi 1
hipoglisemi 1
var saymak 1
arda turan 1
tuzla buz olmak 3
sözlüğü talan etmek 3
Kurt kuzuya ot toplamaz 2
27.12.2019 elazığ depremi 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam