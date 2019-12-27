Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
|27 Aralık 2019 14:58
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Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar, yarından itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.
Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.''
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 28 Aralık saat 00.00.01'den 11 Ocak saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.
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