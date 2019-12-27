1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.
 27 Aralık 2019 14:59
Yazdır
Oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Daha önce örgüt adına araçlara bomba düzeneği yerleştirdiği öne sürülen ve Kilis'te oto tamirciliği yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Z, Kilis Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası
27 Aralık 2019 16:03		 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
27 Aralık 2019 15:29
HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
27 Aralık 2019 12:42		 Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
27 Aralık 2019 12:10
FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 9 yıl hapis
27 Aralık 2019 12:07		 Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı'na hapis istemi
27 Aralık 2019 12:06
Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
27 Aralık 2019 11:44		 FETÖ'nün 'adalet yapılanması'ndan Şanlıurfa'da 14 gözaltı
27 Aralık 2019 11:32
TSK imamı Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ'den dava
27 Aralık 2019 11:29		 Sözcü gazetesi davasında 8 sanık ceza aldı
27 Aralık 2019 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası15:59 - 'Hayalimiz dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak'15:49 - 'Sözcü gazetesi kararı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaktır'15:43 - Vergi daireleri hafta sonu açık olacak15:37 - 5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır?15:29 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama15:26 - MHP'li Yalçın'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması15:16 - Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek15:13 - Feyzioğlu'ndan 'Sözcü gazetesi davası kararı' değerlendirmesi15:02 - Sağlık Bakanlığının 2019/7'de tedbir almaması Ombudsmana şikayet edildi
15:00 - İstanbul Valiliği: Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılacak14:59 - Oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı14:58 - Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması14:50 - Trabzon'daki örtü yangınları tamamen söndürüldü14:48 - Bakan Soylu: Elazığ'daki depremde 5 evde hasar söz konusu14:42 - İthalat denetim tebliğleri yayımlandı14:33 - İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldürenlerin tutukluluğuna devam14:26 - Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
2019/7 KPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 5
tuzla buz olmak 3
liverpool 2
görüşmek üzere 3
ikea'dan çıkamamak 6
her güzel şeyin bitmesi 2
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
gelecek hikayesi yoksunluğu 5
şemsiye 2
Başı sıkışınca dua etmek 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 psikolog alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam