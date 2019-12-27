'Hayalimiz dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak'
|27 Aralık 2019 15:59
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Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi gerçekleştiriliyor. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. "
"Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı"
"Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak"
"Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi."
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