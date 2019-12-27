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Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi
 27 Aralık 2019 16:03
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Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağrı U. ve Gürkan T. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 8 yıl 4'er ay hapis cezası vererek, tutukluk hallerinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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