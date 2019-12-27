1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Afyonkarahisar'da jandarma trafik ekipleri, eksik evrak nedeniyle para cezası uyguladığı ve sonrasında şehit babası olduğunu öğrendiği sürücünün cezasını, aralarında topladıkları parayla ödedi
 27 Aralık 2019 17:11
Yazdır
Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Afyonkarahisar'da yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, şehit babası olduğunu sonradan öğrendikleri sürücüye eksik evrak nedeniyle uyguladıkları 235 liralık cezayı aralarında topladıkları parayla ödedi.

Dazkırı ilçesi girişinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Abdurrahman Özdemir'e ait otomobili durdurdu ve ehliyet ile ruhsat kontrolü yaptı.

Evraklarda eksiklik tespit eden ekipler, sürücü Özdemir'e 235 lira para cezası uyguladı.

Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, daha sonra ceza makbuzunu verdikleri sürücünün şehit babası olduğunu öğrendi.

Jandarma personeli bunun üzerine, şehit babası Abdurrahman Özdemir'in elini öperek, kestikleri ceza makbuzunu geri aldı.

Marmara ve Yayla, daha sonra aralarında topladıkları parayla 235 liralık cezayı ödedi.

Şehit babası Özdemir, yaşanan olayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya anlattı.

Görüşmemin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kumartaşlı, Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla'ya teşekkür belgesi ile plaket takdim etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik Korucuları, maaş durumlarının düzelmesini istiyor
26 Aralık 2019 21:16		 Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu
26 Aralık 2019 14:25
'Memnu hakların iadesi ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç var'
25 Aralık 2019 22:32		 Doktor çiftin atletizm tutkusu
23 Aralık 2019 20:34
Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı'
23 Aralık 2019 17:35		 Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti
22 Aralık 2019 22:40
Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli
22 Aralık 2019 21:11		 Adliyede avukat, sahnede komedyen
21 Aralık 2019 23:27
Paramedik adayları 'Ambulans Rallisi'nde yarıştı
21 Aralık 2019 16:40		 Tıp profesörü yarım kalan müzisyenlik hayalini yaptığı albümle tamamladı
21 Aralık 2019 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:43 - Altın'da gün sonu fiyatları17:42 - Akademik ilanda, vücut geliştirme antrenörlük belgesi şartı17:38 - Mahir Ünal'ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı17:36 - Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu tutuklandı17:34 - Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında17:31 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'a ilk kazmayı 2020'de vuracağız17:23 - 'Üniversite mezunlarının istihdam oranı yüzde 70'17:19 - Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi17:17 - Dolar günü kaç TL'den tamamladı?17:11 - Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi
17:09 - Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi16:59 - Milli futbolcu eğitimini de aksatmıyor16:52 - Kayseri'de 'cezaevinde isyan' davasında 10 sanığa hapis cezası16:50 - Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddia edilen öğretmen salıverildi16:33 - Meteorolojiden iki şehre kuvvetli kar uyarısı16:17 - Türkiye'nin Otomobili...İlk ön siparişi Erdoğan verdi16:06 - Bakan Albayrak: Türkiye değişiyor, dünya değişiyor16:03 - Karabük'te iki FETÖ sanığına hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
Yerli oto yüzde 100 yerli mi? Neden İtalyanlar?
2019/7 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Tayini çıkan imamın yaptığı herkesi şaşırttı
Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek
18 hakim ve savcı, FETÖ'den açığa alındı
İki üniversite rektörlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖABT sınavı yapılacak 18 alanı açıkladı
'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anı kurtarmak 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 6
yüzüklerin efendisi replik 1
nlp 3
cep herkülü:naim süleymanoğlu 3
Erişimin engellenmesi hak ihlali sayıldı 2
şemsiye 2
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
ters tavırlı devlet memuru 4
akla ziyan 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri 15 Uzman Yardımcısı alacak
Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müd. 5 Hizmetli Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam